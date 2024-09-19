شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: وافقنا على نظام الدورى الجديد لإعادة المواعيد لشكلها الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن اناديه وافق على نظام الدورى الجديد من أجل إعادة نظام البطولة كما كان من قبل، والانتهاء مبكرا مثل باقى الدول.

وقال محسن عبد المحسن فى تصريحات خاصة: "وافقنا على نظام الدورى من أجل مساعدة الرابطة لإعادة مواعيد الدورى مرة أخرى كما كانت قبل كورونا، لأن الكرة المصرية هى من تدفع الثمن .



وأضاف: "الأندية الشعبية قد تظلم فى هذا النظام من خلال القرعة، لأنها ستلعب بعض المباريات على أرضها قد تكون هذه المباريات مع الأندية القوية، على عكس أندية الشركات أو التى لا تمتلك جماهير".



وتابع: "الأندية وافقت على هذا النظام من أجل أيضا مساعدة الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية وخوض المباريات دون ضغوط".