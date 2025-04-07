شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم الاثنين، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على محافظات الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.