شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

التأثيرات المصاحبة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة.تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.