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"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران

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واس - نجران 0 تبليغ

  • "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران 1/2
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة.

التأثيرات المصاحبة

تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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