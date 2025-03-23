اخبار السعوديه

تكثيف الرقابة المرورية لتسهيل حركة المركبات والمشاة في الحرمين الشريفين

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  • تكثيف الرقابة المرورية لتسهيل حركة المركبات والمشاة في الحرمين الشريفين 2/3
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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