تكثيف الرقابة المرورية لتسهيل حركة المركبات والمشاة في الحرمين الشريفين

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%85 رضا السعوديين عن الرعاية الأولية
سجلت نتائج تجربة المريض خلال النصف الأول من العام الماضي، نموا بـ3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك في مؤشر 4 خدمات صحية رئيسة...
57 رخصة مياه شرب معبأة بالمناطق
بلغ عدد رخص تصدير مياه الشرب المعبأة، نحو 57 رخصة، تصدرتها منطقة الرياض بـ25 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13 رخصة، ثم منطقتا...
زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف بسواحل المملكة
تزامنًا مع اليوم العالمي للغابات، أعلنت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي «مروج» عن تمكنها من زراعة (2.4) مليون شجرة مانجروف على امتداد...
حركة نشطة بأسواق الحلويات مع اقتراب العيد
تشهد أسواق الحلويات في مختلف المناطق حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث تتسابق المتاجر لتقديم أرقى الحلويات التي تزين موائد...
523 جولة رقابية لتجارة الباحة
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 523 جولة رقابية استباقية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظاتها مع قرب عيد الفطر...
4 مناطق تتصدر مخالفات الشاحنات الأجنبية
سجلت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات للشاحنات الأجنبية بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ90 مخالفة، ثم...
الصندوق الزراعي يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام في محافظة الشنان بمنطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت 1106 ملايين...
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