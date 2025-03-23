تكثيف الرقابة المرورية لتسهيل حركة المركبات والمشاة في الحرمين الشريفين

%85 رضا السعوديين عن الرعاية الأولية سجلت نتائج تجربة المريض خلال النصف الأول من العام الماضي، نموا بـ3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك في مؤشر 4 خدمات صحية رئيسة... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ 57 رخصة مياه شرب معبأة بالمناطق بلغ عدد رخص تصدير مياه الشرب المعبأة، نحو 57 رخصة، تصدرتها منطقة الرياض بـ25 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13 رخصة، ثم منطقتا... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف بسواحل المملكة تزامنًا مع اليوم العالمي للغابات، أعلنت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي «مروج» عن تمكنها من زراعة (2.4) مليون شجرة مانجروف على امتداد... أبها: أبها: دوت الخليج 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ حركة نشطة بأسواق الحلويات مع اقتراب العيد تشهد أسواق الحلويات في مختلف المناطق حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث تتسابق المتاجر لتقديم أرقى الحلويات التي تزين موائد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ 523 جولة رقابية لتجارة الباحة نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 523 جولة رقابية استباقية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظاتها مع قرب عيد الفطر... الباحة: دوت الخليج الباحة: دوت الخليج 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ 4 مناطق تتصدر مخالفات الشاحنات الأجنبية سجلت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات للشاحنات الأجنبية بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ90 مخالفة، ثم... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 رمضان 1446 هـ 24 رمضان 1446 هـ الصندوق الزراعي يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام في محافظة الشنان بمنطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت 1106 ملايين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 رمضان 1446 هـ 23 رمضان 1446 هـ

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