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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها القصوى بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.
وبينت أنه تم رفع الجاهزية في 99 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وأوضحت الهيئة أن عدد الآليات المساندة تبلغ ما يقارب 165 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، سند، وهداج، وباص طويق، باص أُحد، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.
جاهزية الأطقم الطبية والآليات المساندةوأكدت الهيئة الجاهزية الكاملة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية في جميع المحافظات المتأثرة بالحالة الجوية الغزيرة.
وبينت أنه تم رفع الجاهزية في 99 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وأوضحت الهيئة أن عدد الآليات المساندة تبلغ ما يقارب 165 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، سند، وهداج، وباص طويق، باص أُحد، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.