شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين لـ "اليوم": حملات متعددة اللغات لمواجهة الافتراش بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل



وتستفيد الهيئة من الشاشات المنتشرة في أروقة المسجد الحرام وساحاته لبث رسائل توعوية مباشرة، حيث تتضمن هذه الرسائل نصائح وإرشادات بصرية توضح أهمية تجنب السلوكيات السلبية مثل الافتراش في الممرات، وتوجيه المعتمرين والمصلين إلى الأماكن المخصصة، مما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة داخل الحرمين.

وخصصت الهيئة فرقًا ميدانية راجلة تعمل على التوجيه والإرشاد المباشر للزوار داخل الحرمين، وتنبيههم بضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان سلامة الجميع وتحرص هذه الفرق على تقديم النصائح بأسلوب لبق يعكس قيم الحرمين الشريفين.



تعزيز السلوك الإيجابي بالحرمين



وعززت الهيئة دور إداراتها المتخصصة والتي تعنى بتعزيز السلوك الإيجابي بين زوار الحرمين، حيث تعمل هذه الإدارات على إطلاق مبادرات وبرامج توعوية مستمرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف نشر ثقافة الاحترام والانضباط داخل الحرمين. وتشمل هذه المبادرات ورش عمل، وحملات توجيهية ميدانية، وبرامج إرشادية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الزوار بأهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تعكس قدسية المكان.

يشهد الحرمين، بفضل هذه الجهود تحسنًا ملحوظًا في التزام الزوار بالإرشادات، حيث أسهمت الحملات التوعوية في رفع مستوى الوعي لدى المعتمرين والمصلين بأهمية تجنب السلوكيات التي قد تؤثر على راحة الآخرين، كما تواصل الهيئة تطوير برامجها التوعوية باستخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلامية لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والتنظيم داخل الحرمين الشريفين.



الدمام - شريف احمد - رسائل توعوبة عبر الشاشات