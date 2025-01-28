شكرا لقرائتكم خبر عن نجران والرياض.. إحباط عمليتين لترويج مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة نجران القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه 16 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخالفين تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.