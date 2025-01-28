شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مركبة.. مرور القصيم يضبط مرتكبي مخالفة التفحيط في العوشزية والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة مخالفة التفحيط

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية 34 مركبة ظهر قائدوها في محتوى مرئي يرتكبون مخالفة التفحيط في بلدة العوشزية بمحافظة عنيزة.وأفاد المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن ممارسة التفحيط تعرض حياة الآخرين للخطر.

كانت الإدارة العامة للمرور أكدت أن عقوبة التفحيط تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في المرة الأولى، و60 ألفًا في المرة الثانية، بالإضافة إلى حجز المركبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

ودعت إدارة المرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد المرور، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين.