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34 مركبة.. مرور القصيم يضبط مرتكبي مخالفة التفحيط في العوشزية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية 34 مركبة ظهر قائدوها في محتوى مرئي يرتكبون مخالفة التفحيط في بلدة العوشزية بمحافظة عنيزة.
وأفاد المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن ممارسة التفحيط تعرض حياة الآخرين للخطر.

عقوبة مخالفة التفحيط

كانت الإدارة العامة للمرور أكدت أن عقوبة التفحيط تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في المرة الأولى، و60 ألفًا في المرة الثانية، بالإضافة إلى حجز المركبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.


التفحيط - اليوم (أرشيفية)

ودعت إدارة المرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد المرور، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين.

مرور القصيم يضبط مرتكبي مخالفة التفحيط في العوشزية - إكس المرور السعودي
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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