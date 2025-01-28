شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البنك الدولي يشيد بإنجازات منصة "قوى" في خدمات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

منصة "قوى"

سوق العمل

الدمام - شريف احمد - زار وفد رسمي من البنك الدولي اليوم, مقر شركة تكامل القابضة -التي تدير وتشغل منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف استكشاف التجربة الرائدة التي تقدمها المنصة في توفير خدمات سوق العمل عبر منصة متكاملة.وخلال الزيارة، عُرضت أبرز الإنجازات والآليات التشغيلية التي تتبناها المنصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تطوير سوق العمل.كما سُلط الضوء على تجربة العميل المتميزة التي تعكس دور منصة قوى كأحد الحلول الرقمية التي تسهم في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.وأعرب الوفد الدولي عن إعجابه بمنصة قوى، مشيدًا بدورها الفعال والحلول المبتكرة التي تقدمها لدعم أصحاب الأعمال والموظفين، ما أسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العميل ونمو قطاع الأعمال في المملكة.وتأتي الزيارة في إطار التعاون الدولي لتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات، حيث تعد منصة قوى أنموذجًا متقدمًا يواكب التحولات الرقمية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال خدمات متكاملة تسهم في تحقيق شفافية عالية ورفع مستوى الأداء في سوق العمل.يُذكر أن شركة "تكامل القابضة"، التي تتبنى شعار "ابتكارات جوهرها الفرد"، تركز على تقديم حلول متكاملة مبتكرة تضع الفرد في محور اهتمامها، وتهدف الشركة إلى تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتكيف مع مختلف احتياجات الأفراد؛ ما يعزز تجربة المستخدم بشكل استثنائي.