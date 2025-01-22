شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يطلق مبادرة لإحياء البهجة في قلوب الأطفال المنومين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة مبادرة إنسانية تحت عنوان "نبض السعادة"، استهدفت زيارة الأطفال المنومين في قسم الأطفال بمستشفى الملك فهد في الباحة.وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال نفسيًا وإدخال الفرح إلى قلوبهم، وشارك فيها 16 متطوعًا ومتطوعة من الهيئة، قدموا خلالها الهدايا والدعم المعنوي للأطفال.تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز العمل الإنساني والتطوعي في منطقة الباحة، وترسيخ قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.