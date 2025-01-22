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الهلال الأحمر يطلق مبادرة لإحياء البهجة في قلوب الأطفال المنومين

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واس- الباحة 0 تبليغ

الهلال الأحمر يطلق مبادرة لإحياء البهجة في قلوب الأطفال المنومين

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الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة مبادرة إنسانية تحت عنوان "نبض السعادة"، استهدفت زيارة الأطفال المنومين في قسم الأطفال بمستشفى الملك فهد في الباحة.
وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال نفسيًا وإدخال الفرح إلى قلوبهم، وشارك فيها 16 متطوعًا ومتطوعة من الهيئة، قدموا خلالها الهدايا والدعم المعنوي للأطفال.

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تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز العمل الإنساني والتطوعي في منطقة الباحة، وترسيخ قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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