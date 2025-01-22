شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا السيد سوغيونو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.