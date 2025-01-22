"كاوست" تحصد جائزة اليابان العالمية لإسهاماتها في النظم البحرية

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التنوع الحيوي البحري

جائزة نوبل اليابانية

الدمام - شريف احمد - حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" جائزة اليابان العالمية لإسهاماتها المتميزة في تطوير فهم النظم البيئية البحرية المتغيرة، فضلًا عن أبحاثها الرائدة في مجال الكربون الأزرق؛ ما يرسخ مكانة المملكة عالميًا لتطوير الحلول البحرية لمكافحة تأثيرات التغير المناخي.ويعّد البروفيسور كارلوس دوارتي بجامعة "كاوست" من بين نخبة العلماء الحاصلين على جائزة اليابان العالمية، ومن المتميزين في علوم البحار والباحث الرائد في مجال البيئة البحرية، والاقتصاد الأزرق، والتغير المناخي. نهنئه بفوزه بجائزة اليابان 2025 ونفخر بإنجازاته في This is a Twitter Status.— كاوست (@KAUST_NewsAR) https://twitter.com/KAUST_NewsAR/status/1882032260603683083?ref_src=twsrc%5Etfwوأشار البروفيسور دوارتي من خلال أبحاثه الواسعة في عالم البحار إلى استعادة التنوع الحيوي البحري وتحقيق عوائد اقتصادية من الاستثمارات الموجهة في هذا المجال، وكيفية إنتاج هذه النظم فائضًا من الكربون العضوي الذي يُدفن لاحقًا في قاع البحر، التي تغطي 0.2% فقط من مساحة المحيطات، وتسهم في دفن نصف الكربون المدفون سنويًا في قاع البحر.وأكد الأمين العام لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" فهد بن عبد الله تونسي، أن الجائزة مبعث فخر كبير لـ "كاوست" وتعزيز الفهم العالمي للنظم البيئية البحرية, مشيرًا لمجهودات المملكة في الابتكار المستدام, وإسهاماتها المؤثرة في حلول التغير المناخي والحفاظ على البيئة البحرية؛ كما يعكس الانجاز التميز الذي نسعى لتحقيقه الجامعة كجزء من رؤية المملكة 2030.وقال رئيس "كاوست" البروفيسور إدوارد بيرن: "المملكة عززت تميزها العلمي، ومكانتها كقائدة عالمية في مجال العلوم التي تخدم البشرية، وتوضح هذه الجائزة كيف تعتمد الدول على المملكة لقيادة العلوم التي توجه السياسات من أجل مستقبل آمن ومستدام".يذكر أن جائزة اليابان تأسست عام 1985، وتُعرف بـ"جائزة نوبل اليابانية"، حيث تُمنح سنويًا للعلماء الذين قدموا إبداعات متميزة في مجالات العلوم والتقنية التي تُسهم في تعزيز السلام والازدهار للبشرية, وسيُسافر دوارتي إلى طوكيو في أبريل القادم لاستلامها من إمبراطور اليابان ناروهيتو.