شكرا لقرائتكم خبر عن %82.3 من أطفال المملكة بعمر "24 - 59 شهرًا" على مسار النماء الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل 2024.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الأطفال (36 - 59 شهرًا) الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة %9.54.

وشكّل الذكور ما نسبته %10.68 مقارنة بـ %8.35 للإناث، في حين أن نسبة الأطفال (24 - 59 شهرًا) الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي بلغت %82.33 في عام 2024م.

وأوضحت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم، قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي %64.03، فيما شهد هذا المعدل ارتفاعًا على مستوى الإناث السعوديات في عمر 5 سنوات بمقدار %65.58 مقارنة بـبقية الفئات الأخرى.



وأفادت نتائج النشرة أن البيئة المنزلية الإيجابية والمحفزة للتعلّم للأطفال (36 - 59 شهرًا) هي مشاركة أمهاتهم أو آبائهم أو أي فرد بالغ آخر في الأسرة لهم في الأنشطة التالية: القراءة أو المطالعة في الكتب المصورة، ورواية القصص، والغناء والأناشيد، واصطحاب الأطفال خارج المنزل، واللعب معهم، وتسمية الأشياء والعد، والرسم.

بيئة إيجابية للأطفال



وبلغت نسبة الأطفال (36-59) شهرًا الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفزة للتعلّم %82.90، وعلى مستوى الجنسين فإن الإناث حققن نسبة مقدارها %83.40 مقارنة بـ %82.42 للذكور.

وأوضحت النتائج أن %33.4 من الأطفال دون سن الخامسة يمتلكون كتابًا أو كتابين من كتب الأطفال، في حين أن 90.58% من الأطفال في عمر ( 5-7 ) سنوات يستخدمون أجهزة التقنية الرقمية يوميًا.

يذكر أن التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة عملية متعددة الأبعاد ينتج عنها لدى الطفل نمو تدريجي في المهارات والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والتنظيمية خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة.