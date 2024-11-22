شكرا لقرائتكم خبر عن ذروتها الأحد والاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار -بمشيئة الله- متوسطة تصل إلى غزيرة، يومي الأحد والاثنين المقبلين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل (العاصمة المقدسة-الجموم-بحرة-الطائف-ميسان-أضم-العرضيات-الكامل-الموية-الخرمة-رنية-تربة-جدة-خليص-رابع-الليث-القنفذة)، ومن اليوم الجمعة، إلى يوم الثلاثاء (من22/ 11 إلى 26/ 11 /2024م).
ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.