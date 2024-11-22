شكرا لقرائتكم خبر عن ذروتها الأحد والاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار -بمشيئة الله- متوسطة تصل إلى غزيرة، يومي الأحد والاثنين المقبلين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل (العاصمة المقدسة-الجموم-بحرة-الطائف-ميسان-أضم-العرضيات-الكامل-الموية-الخرمة-رنية-تربة-جدة-خليص-رابع-الليث-القنفذة)، ومن اليوم الجمعة، إلى يوم الثلاثاء (من22/ 11 إلى 26/ 11 /2024م).

ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

