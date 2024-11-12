شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. وفد من "وقاء" يتابع سير العمل بمركز العمليات الموحدة 911 والان نبدء بالتفاصيل

مركز العمليات الأمنية الموحدة

الدمام - شريف احمد - زار وفد من منسوبي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، واطلع على أقسام المركز والتقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وسرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، وجهوده في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يخدم (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، ووحد عمل (47) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة.