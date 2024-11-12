شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إنشاء أسواق النفع العام.. المظلات وتخصيص ساحة للمزاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان شروط إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
أهم الشروط:
- تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
- يجب على الأسواق الموسمية الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
- يمكن أن يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
- الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
- تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل.
- سفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق.
- تركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.