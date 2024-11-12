شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إنشاء أسواق النفع العام.. المظلات وتخصيص ساحة للمزاد والان نبدء بالتفاصيل

أهم الشروط:

تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.

يجب على الأسواق الموسمية الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.

يمكن أن يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.

تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل.

سفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق.

تركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.

ساحة المزاد

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان شروط إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة مظاهر التشوه البصري.اشترطت الوزارة توفير ساحة للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، يمكن التعرف على شروطها بالكامل من هنا.