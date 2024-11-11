شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم: اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا والان نبدء بالتفاصيل

الجامعات السعودية

الاعتماد الكامل لبرنامج الماجستير

الاعتماد الأكاديمي

الدمام - شريف احمد - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا للربع الرابع من عام 2024م.كما حولت اعتماد مؤسسة تعليمية و10 برامج أكاديمية من اعتماد "مشروط" إلى اعتماد "كامل"، بينما لم تعتمد 9 برامج أكاديمية.وعلى مستوى المؤسسات التعليمية؛ حصلت جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الفيصل، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة على الاعتماد الكامل، وحصلت كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بالرياض وكلية جدة العالمية، على الاعتماد المشروط، كما قام المركز بتحويل اعتماد جامعة شقراء من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.أما على مستوى البرامج الأكاديمية؛ فقد حصل برنامج ماجستير الإدارة التربوية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على الاعتماد الكامل، كما حصل برنامجًا البكالوريوس في الصحافة، والاتصال التسويقي، وبرنامجًا الماجستير في الأزياء، والإدارة التربوية، وبرنامج الدكتوراه في الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز على الاعتماد الكامل.وحصلت برامج البكالوريوس في الاجتماع، وإدارة الموارد البشرية، واللغة الإنجليزية، وإدارة ونظم المعلومات، والمحاسبة، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والرياضيات بمقر رابغ، والأحياء الدقيقة بمقر رابغ، والكيمياء بمقر رابغ، وبرنامج الماجستير في الغذاء والتغذية على الاعتماد المشروط في نفس الجامعة.أما في جامعة الملك فيصل؛ فقد حصل برنامج بكالوريوس الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية على الاعتماد الكامل، بينما حصل كل من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبكالوريوس علوم المياه، وماجستير إدارة الأعمال على الاعتماد المشروط.وحصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد الكامل لبرنامج ماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، فيما حصل برنامج الماجستير في التاريخ على الاعتماد المشروط، وحصلت جامعة القصيم على الاعتماد الكامل لكل من بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس المعلوماتية الصحية بالبكيرية، وحصل على الاعتماد المشروط بكالوريوس التمويل، وماجستير إدارة الأعمال وماجستير التمويل.كما حصلت جامعة الطائف على الاعتماد المشروط لبرنامجي البكالوريوس في الفيزياء، والكيمياء، وفي جامعة حائل؛ حصل برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية على الاعتماد المشروط، وحصلت جامعة الحدود الشمالية على الاعتماد المشروط لبرامج البكالوريوس في المحاسبة، والتسويق، والتمويل، والتغذية الإكلينيكية، وعلوم الحاسب بمقر رفحاء، ونظم المعلومات بمقر رفحاء، وتقنية المعلومات بمقر رفحاء أيضا.وفي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية؛ حصل كل من بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة في مقر الجامعة بالرياض، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية في مقر الجامعة في الأحساء، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية في مقر الجامعة في جدة على الاعتماد الكامل، كما حصل كل من بكالوريوس العلاج الوظيفي في مقر الجامعة بالأحساء، وبكالوريوس تقنية التخدير بمقر الجامعة بالرياض، وماجستير القبالة على الاعتماد المشروط.وحصل برنامج بكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على الاعتماد الكامل، كما حصل برنامج بكالوريوس علوم المختبرات الطبية بجامعة شقراء في الدوادمي على الاعتماد المشروط، بينما حصلت الجامعة السعودية الإلكترونية على الاعتماد المشروط لبرنامجها بكالوريوس الصحة العامة، كما حصل برنامج بكالوريوس التمريض في جامعة رياض العلم على الاعتماد المشروط.وجرى تحويل اعتماد كل من بكالوريوس علم النفس – الاختصاصي النفسي بجامعة الملك سعود، وبكالوريوس الأحياء الدقيقة، وبكالوريوس علم الحيوان، وبكالوريوس علم النبات بجامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الطائف، وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية بجامعة جازان، وبكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة نجران، وبكالوريوس العلوم الإشعاعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية بكلية فقيه للعلوم الطبية، وبكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل.وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.ويتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات والجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.