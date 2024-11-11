شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطلق جوائز للباحثين الشباب في ”كوب 16“ الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية