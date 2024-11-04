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"الشورى": مكتبة الملك فهد الوطنية يجب أن توفر بنية تحتية رقمية حديثة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى يصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، للعام المالي 1444/1445هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وتضمن القرار أنه على مكتبة الملك فهد الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توفير بنية تحتية رقمية حديثة، تلبي احتياجاتها، وتواكب التقدم المتسارع في هذا المجال.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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