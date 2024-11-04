شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى": مكتبة الملك فهد الوطنية يجب أن توفر بنية تحتية رقمية حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى يصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، للعام المالي 1444/1445هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وتضمن القرار أنه على مكتبة الملك فهد الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توفير بنية تحتية رقمية حديثة، تلبي احتياجاتها، وتواكب التقدم المتسارع في هذا المجال.

