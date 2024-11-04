شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. "الهلال الأحمر بالباحة" يباشر أكثر من 10 آلاف حالة إسعافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة مباشرتها 10,179 حالة إسعافية منذ بداية عام 2024. وأوضحت أن الحالات الإسعافية التي باشرتها تباينت بين حالات مرضية، إذ جرى التعامل مع 7,864 حالة مرضية، إضافة إلى حالات الحوادث التي وصلت إلى 2,315 حالة.

متوسط زمن الاستجابة

وأشارت الهيئة إلى أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 10 دقائق، بينما كان متوسط زمن الاستجابة لحالات الحوادث 11 دقيقة، مؤكدة أن الفرق الإسعافية قد تعاملت مع هذه الحالات بفعالية من خلال كوادر بشرية متخصصة ومدربة وتجهيزات طبية حديثة.

وأكدت الهيئة أن أسطولها الإسعافي في منطقة الباحة مجهز بأحدث التقنيات والمعدات المتقدمة، ما يمكنها من التعامل بفاعلية مع مختلف الحالات الطارئة والكوارث.



ويضم هذا الأسطول مركبات عربات دفع رباعي وعربات جولف ودراجات نارية، لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة، فيما يعمل 16 مركزًا إسعافيًا على مدار الساعة، مدعومًا بطواقم من الأخصائيين والفنيين في طب الطوارئ، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية في أسرع وقت ممكن.

طلب الخدمة الإسعافية

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات واستدعاء الفرق الإسعافية، وإرسال نداءات استغاثة، وتتبع حالة البلاغ، وتحديد موقع المتصل، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ.