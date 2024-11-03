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صور | الأمطار الغزيرة تضفي جمالًا على شوارع وحدائق رفحاء

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واس- رفحاء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت شوارع وحدائق ومتنزهات محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمطار الخير والبركة التي هطلت على المحافظة وضواحيها اليوم، وجريان المياه في شوارعها وحدائقها وأحيائها بكل انسيابية، الأمر الذي أظهر جمال المحافظة ومتنزهاتها بعد الأمطار.
من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بتكون الضباب وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 8 صباحًا من يوم غدٍ الاثنين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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