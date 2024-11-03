شكرا لقرائتكم خبر عن صور | الأمطار الغزيرة تضفي جمالًا على شوارع وحدائق رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شهدت شوارع وحدائق ومتنزهات محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمطار الخير والبركة التي هطلت على المحافظة وضواحيها اليوم، وجريان المياه في شوارعها وحدائقها وأحيائها بكل انسيابية، الأمر الذي أظهر جمال المحافظة ومتنزهاتها بعد الأمطار.من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بتكون الضباب وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 8 صباحًا من يوم غدٍ الاثنين.