شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: الفضل هو أساس استقرار الحياة الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد أن الحياة الأسرية من أوثق العلاقات الإنسانية، ولها في الدين مقام كريم، وفي شرع الله ميثاق غليظ. الفضل وحماية الحياة الأسرية وقال: "الحياة الأسرية يعيش فيها الزوجان عيشة كريمة، ويتقاسمان هموم الحياة بكل ما فيها، والعلاقات الإنسانية والأسرية لا تقاس بمواقف اللحظات العابرة ولا بالأحوال الطارئة، وإنما تقاس بالتراكمات المتتابعة والأحداث المتوالية، فهي علاقات ممتدة لا يؤثر فيها حاث عابر".

وأكد فضيلة الشيخ أن الحياة في تقلباتها تحتاج لروح الفضل، وليس من العقل أو الحكمة هدم سنوات مودة في ساعة غضب عابرة. عواقب الغضب وأوضح فضيلة الشيخ أن لحظة الغضب يتناسى فيها الزوجان لحظات المودة.

وتابع: "يقول الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم)، وذلك توجيه كريم وحكمة عظيمة للم شمل الأسرة والحفاظ عليها".

وأكمل: "فالفضل هو أعلى درجات التعامل وهو مرتبة الإحسان وفوق مرتبة العدل، في كل شؤون الحياة".

واختتم بأن نسيان الفضل يعني التفكك والتجافي والشقاق، وحفظه هو ما يحفظ تماسك الأسرة من المواقف العصيبة. كما نسيان الفضل من ضعف الإيمان.