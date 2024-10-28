شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يتابع 40 ألف بلاغ خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عن الإحصائية الرسمية للبلاغات التي تم التعامل معها خلال الربع الثالث من عام 2024. حيث تلقت الفرق الإسعافية 40,733 بلاغًا، وأسعفت 17,561 مريضًا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة ونقلهم إلى المنشآت الصحية المختلفة.

أبرز الحالات

وأوضح الدكتور أحمد بن علي الزهراني، مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، أن البلاغات شملت حالات مرضية، التي كانت الأكثر طلبًا، يليها الحوادث المرورية وأنواع أخرى من الحالات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة بفضل الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات الحديثة المتوفرة في الآليات الإسعافية.

وأشار الزهراني إلى مشاركة 10,816 متطوعًا ومتطوعة خلال الربع الثالث، حيث قدموا خدمات إسعافية في المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، والفعاليات المتنوعة، بإجمالي 73,104 ساعات تطوعية.

طلب المساعدة

وأكد الزهراني أن طلبات الخدمة الإسعافية يمكن استقبالها عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين تقديم البلاغات، طلب المساعدة، متابعة حالة البلاغ، والاطلاع على المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ، مما يسهم في تعزيز سرعة استجابة الفرق الإسعافية وتقديم خدمات شاملة لجميع المواطنين والمقيمين.