شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف جولة رقابية لحماية البيئة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 7,116 جولة رقابية خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر الحالي، شملت جميع الأنشطة التنموية ذات التأثير البيئي، وأظهرت إحصائيات المركز ارتفاعًا في عدد الجولات التفتيشية بنسبة 8,39% مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2023.

وأشارت الإحصائيات، إلى وصول عدد الجولات التفتيشية في مكة المكرمة إلى 1,867 جولة، ومنطقة الرياض إلى 1,721 جولة، والمنطقة الشرقية إلى 1,089 جولة. عدد الزيارات

بلغ عدد الزيارات في المنطقة الجنوبية 895 زيارة، بينما سجلت المنطقة الشمالية 657 جولة، وبلغ عدد الجولات الرقابية في المدينة المنورة 531 جولة، وجازان 356 جولة.

وتهدف الجولات التي يقوم بها مركز ”الالتزام البيئي“ بشكل دوري إلى التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات، كما يتم خلالها تقديم الإرشاد البيئي للمنشآت للوصول إلى الالتزام البيئي والتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك للحد من التأثيرات البيئية وتصحيح التجاوزات حفاظًا على موارد المملكة الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للمنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير المعتمدة.