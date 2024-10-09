شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة نحو 22 ألف طن نفايات في العاصمة المقدسة والباحة وتهيئة المتنزهات بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمعت أمانة العاصمة المقدسة ونقلت 11,372 طنًا من النفايات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، كما عملت خلال الفترة نفسها على تطهير وتعقيم لما يقارب 4000 كيلومتر، وغسيل وصيانة وتطهير أكثر من 5300 حاوية، وغسيل 773 من الأرصفة، إضافة إلى رفع (5183) طنًا من الأنقاض.

وكانت الأمانة وضعت خطة ميدانية كاملة، وكثفت فترات العمل لاستمرار المحافظة على النظافة العامة، والوقاية من المخلفات.

إضافة إلى أعمال النظافة للمواقع الحيوية والحدائق من خلال رفع وتيرة العمل، داعية عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تخص النظافة العامة عبر مركز البلاغات 940. إزالة النفايات في الباحة كما أزالت أمانة منطقة الباحة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 104637 طنًا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 86757 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 20429 مترًا طوليًا للطرق، وكنس يدوي لـ 109883 مترًا مربعًا، ورفع 59 طنًا من نظافة الأودية، وشفط وتصريف 223 موقعًا لتجمع مياه الأمطار.

وأكّدت أمانة الباحة مواصلة فرق النظافة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة. تأهيل المسطحات الخضراء بنجران أعادت أمانة نجران ممثلة بوكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تأهيل عددٍ من الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وعملت الأمانة على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ 2.66 مليون مترمربع، وتقليم وتنسيق وتكريب 8656 شجرة ونخلة، وزراعة 80 ألف زهرة في الطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق.

إلى جانب صيانة الملاعب بمساحة تبلغ 850 مترًا مربعًا، وصيانة 450 عمود إنارة ديكوري، و42 حاوية، و31 دورة مياه، و250 من المصدات الخرسانية وكراسي الجلوس.

إضافةً إلى صيانة الأرصفة، والممرات للحدائق والمتنزهات والمماشي بمساحة 70 مترًا مربعًا، وإزالة التشوه البصري بمساحة تقدر بـ 100 متر مربع.

وأكدت الأمانة تكثيف أعمال النظافة العامة في المتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة، وذلك لتهيئة الأجواء للأهالي والمتنزهين والزوار للاستمتاع بأوقاتهم.