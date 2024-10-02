شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة الميدانية لتحسين الخدمات ومكافحة التشوه البصري بذهبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة محافظة جدة، عززت بلدية ذهبان جهودها الرقابية بتنفيذ جولة ميدانية واسعة تستهدف مختلف الأنشطة داخل نطاق الفرع، وتهدف هذه الجولة إلى تحسين الخدمات ومعالجة التجاوزات التي تشوه المظهر العام للمنطقة.



وأوضح رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الجولة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، شملت ثلاث مواقع تحتوي على حظائر أغنام وخيام وغرف عشوائية، ما دفع البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك المخالفات.

كما شملت الحملة مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، حيث تم رصد عدد من العربات والبسطات العشوائية.



مخالفات وبلاغات



في سياق التصدي للتشوه البصري، رصدت البلدية 613 مخالفة عبر نظام "ممتثل التشوه البصري"، فيما تم الوقوف على 110 بلاغات مقدمة من المواطنين، ومعالجتها بشكل عاجل.



وأكد مباركي أن البلدية ستواصل تكثيف جهودها الرقابية لضمان التزام الجميع بالأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية ملائمة لسكان المنطقة.