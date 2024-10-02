السعودية | هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستعد هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، للمشاركة راعيًا إستراتيجيًا في فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2024، للعام الرابع على التوالي، الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة، ويُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وتُشارك الهيئة في الدورة الجديدة للمعرض بجناحٍ خاص للتعريف بالمحمية ومكوناتها الطبيعية والتاريخية والتنوع الأحيائي فيها، إضافةً إلى إبراز أعمالها وأدوارها ومبادراتها ومنجزاتها المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 البيئية؛ كما تهدف من خلال مشاركتها إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والتأكيد على ضرورة التكامل المجتمعي لتنمية البيئة وحمايتها.

وتُسهم مشاركة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2024، في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030، ومخرجات مبادرة “السعودية الخضراء”، المتمثلة في زراعة 10 مليارات شجرة، من خلال مشاريع التشجير التي تنفذها المحمية والتي تستهدف من خلالها زراعة 3 ملايين شجرة خلال 5 سنوات.

وفي النسخة الماضية للمعرض لعام 2023، شهد جناح الهيئة إقبالًا كبيرًا من المسؤولين والسفراء الدبلوماسيين والمختصين البيئيين والزوار من مختلف فئات المجتمع، وهو ما أسهم في تعريفهم بمكونات المحمية الطبيعية والجغرافية والتاريخية، ومعرفة مبادراتها المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي وإثراء التنوع البيولوجي فيها.

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