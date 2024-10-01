شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" تجري 289 تحقيقًا وتوقف 136 شخصًا خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م.

وبلغت حصيلة أعمال خلال شهر سبتمبر 3903 جولات رقابية، و أجرت 289 تحقيقاً، وأوقفت 136موقوفًا منهم من أطلق سراحه.



وشملت التحقيقات 5 وزارات وهي الداخلية والعدل والصحة والتعليم والبيئة والمياه.