شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية بسرعة 18- 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر:متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.