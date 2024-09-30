شكرا لقرائتكم خبر عن في مناطق مختلفة.. إحباط 3 عمليات لتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 143 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. القبض على مخالف بجدة كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. القبض شخص في عسير وألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة الفرشة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.