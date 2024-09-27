شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد "تمور العُلا".. فرصة للشباب والأطفال لاكتساب خبرة البيع والتسويق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد موسم تمور العلا في أسبوعه الثالث، إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا من داخل المحافظة وخارجها لشراء أصناف التمور المتنوعة، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بجوار ملعب الإسكان جنوب المحافظة.

وأتاح المزاد الفرصة للشباب والأطفال لتعلم طرق تسويق وبيع محاصيل التمور من خلال احتكاكهم بالمزارعين القدامى والمستثمرين المختصين في هذا المجال، ونظرًا لما تمتلكه العُلا من موقع جغرافي مميز، ومناخ ملائم، فقد اشتهرت بوفرة النخيل، التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، إذ تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نخلة. ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

