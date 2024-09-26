شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق.. أنواع الخطوط المعتمدة للافتات الإرشادية في كود الطرق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للطرق أنواع الخطوط المعتمدة للافتات الإرشادية في كود الطرق، حيث أوضحت أن خط النسخ يستخدم في كل اللافتات الإرشادية باستثناء منطقة المدينة المنورة.وأكدت الهيئة أن هناك خط معتمد للافتات المدينة المنورة وهو "خط المدينة"، كما أوضحت الهيئة أن العبارات باللغة الانجليزية تكتب بخط النقل.جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي بهدف توحيد كافة السياسات والأنظمة في قطاع الطرق لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث إن كود الطرق السعودي يعتبر حالياً في المرحلة الاسترشادية حتى نهاية هذا العام 2024م، فيما سيكون ملزم على الجهات الحكومية اعتباراً من مطلع العام القادم 2025م على المشاريع الجديدة، على أن يكون ملزم للجهات الخاصة اعتباراً من 2025/6/1م.