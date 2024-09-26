شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا باليوم الوطني.. "الرياض الخضراء" يشجر شعيب أم قصر بمشاركة المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل المتطوعين وتعزيز المشاركة المجتمعية وشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المتطوعين والمتطوعات، ومشاركتهم يداً بيد مع ”الرياض الخضراء“ في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ”الرياض الخضراء“ في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ويحرص ”الرياض الخضراء“ على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها. مشروع الرياض الخضراء يشار إلى أن ”الرياض الخضراء“ هو أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدمام - شريف احمد - أطلق مشروع ”الرياض الخضراء“ مبادرة تشجير شعيب أم قصر، أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار «نحلم ونحقق»، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 94.وشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المتطوعين والمتطوعات، ومشاركتهم يداً بيد مع ”الرياض الخضراء“ في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ”الرياض الخضراء“ في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويحرص ”الرياض الخضراء“ على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها.يشار إلى أن ”الرياض الخضراء“ هو أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ويستهدف زراعة أكثر من 7,5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يسهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.