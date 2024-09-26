شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يبحث ترتيبات انعقاد مؤتمر "COP 16" بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اجتماعًا بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير مع المجلس الاستشاري رفيع المستوى للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر.

ويتكون من"تاريا هالونين" رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، و"ماكي سال" الرئيس السابق لجمهورية السنغال، والرئيس الكولومبي السابق "إيفان دوكي"، ورئيس كوستاريكا السابق "كارلوس ألفارادو"، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ناصر القحطاني، والناشطة البيئية هندو إبراهيم، وأندريه هوفمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة روش القابضة.

مؤتمر الأطراف COP 16 جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك، ضمن وفد المملكة الذي رأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وضم عددًا من الوزراء.

وناقش الاجتماع، الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وحشد الجهود الدولية للمشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات تدهور الأراضي، وآثار الجفاف على كوكب الأرض.