شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تحتفي باليوم الوطني 94 بمبادرة ”خفف دمك“ للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

فوائد صحية

الدمام - شريف احمد - في إطار احتفالاتها باليوم الوطني 94 للمملكة، نظمت جامعة جدة للعام الثامن على التوالي مبادرة ”#خفف_دمك“ للتبرع بالدم، بتنظيم من الكليات الصحية بالجامعة.وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الطلاب ومنسوبي الجامعة، الذين توافدوا للتبرع بالدم، انطلاقًا من حسهم الوطني وحرصهم على دعم المرضى والمصابين في الحالات الطارئة، وتلبية احتياجات بنك الدم المركزي.أوضحت الدكتورة لجين خوجة، المشرفة على مبادرة ”خفف دمك“ للعام الثامن، أن التبرع بالدم يحمل فوائد صحية ونفسية للمتبرع، حيث يعزز النشاط البدني والدورة الدموية، ويسهم في تحسين الصحة النفسية.وأضافت أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة المتطوعين وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات المجتمع.