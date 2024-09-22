شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا باليوم الوطني.. الحرس الملكي ينظم مسيرة استعراضية في الرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

استعراض حرس الشرف

الدمام - شريف احمد - تستعد رئاسة الحرس الملكي لتنظيم مسيرة استعراضية في مدينتي الرياض وجدة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94، المقرر إقامتها خلال الفترة 22 - 23 سبتمبر 2024، في إطار برنامج الفعاليات الوطنية الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والوطنية.وتنطلق الفعاليات غدًا في مدينة الرياض، حيث تبدأ المسيرة الاستعراضية من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز عند الساعة الرابعة مساءً، متوجهة إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان.وتشارك في المسيرة الفرق الموسيقية للحرس الملكي، والخيالة، وكتيبة الشرطة العسكرية والدراجات النارية، بالإضافة إلى العربات العسكرية.وتشهد محافظة جدة، في اليوم ذاته، مسيرة استعراضية أخرى للحرس الملكي، تنطلق عند الساعة الرابعة مساءً، بمشاركة الفرقة الموسيقية واستعراض حرس الشرف، إلى جانب عروض مواكب الدراجات النارية والخيالة، والعديد من الفعاليات المصاحبة.وفي يوم الاثنين, تشهد الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض، جولة لموكب الحرس الملكي تستمر لمدة أربع ساعات.بينما ينطلق الموكب في محافظة جدة على الكورنيش باتجاه نافورة شارع فلسطين، إذ تتضمن الفعاليات استعراضًا للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية.