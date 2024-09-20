شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتل الأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق والان نبدء بالتفاصيل

تطورات الطرق في السعودية

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق، أن شبكة طرق المملكة تعد أحد أهم الممكنات لتنمية هذا الوطن العظيم، منذُ توحيده على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.وبينت أنه بدأ الاهتمام بشبكة الطرق منذُ القدم، وقد واصلت حكومة هذا البلاد المباركة من عهد جلال المؤسس ومرور بأبناءه الأوفياء الاهتمام بشبكة الطرق وتعبيدها، لمواصلة رحلة التنمية، وتعزيز الجانب الاجتماعي وربط المدن والمحافظات والقرى، بما يدعم النهضة الشاملة.وذكرت الهيئة أن شبكة الطرق كانت تقدر بقرابة 239 كم بعد تأسيس وزارة المواصلات عام 1372 هـ، وتواصلت منذُ ذلك الوقت الجهود على إنشاء العديد من شبكات الطرق، حتى وصلت في هذا العصر الزاهر إلى أكثر من 73 ألف كم.وأوضحت أن هذا جعل المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم، إذ تعد المملكة الأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق، وفق منتدى التنافسية العالمي.