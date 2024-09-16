شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إحباط 4 عمليات لتهريب المخدرات في عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 432 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 298 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. القبض على مخالفين وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه 120 كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 57 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.