شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. "الأفواج الأمنية" تقبض على شخص لترويج نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.