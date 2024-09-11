شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الذكاء الاصطناعي.. إطلاق خدمة "Namaa AI" للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية