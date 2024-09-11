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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الذكاء الاصطناعي.. إطلاق خدمة "Namaa AI" للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خدمة ”Namaa AI“ لتوفير خدمات استباقية وقنوات تواصل رقمية ذكية وسهلة تعزز وتحسن تجربة المستفيدين من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024م في الرياض، التي تشارك فيها الوزارة، لبناء الشراكات وتوقيع مذكرات التعاون التي تسهم في مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول الرقمية المبتكرة.
وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، أن خدمة ”Namaa AI“ تركز على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مشاركة الوزارة في النسخة الثالثة من قمة الذكاء الاصطناعي، في إطار تنمية قطاعات المنظومة عبر تحفيز وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف الابتكارات، والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات البيئية والمائية والزراعية؛ لتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتأسيس الشركات الناشئة، والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2023.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التقنية الحديثة والناشئة، والسعي إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، ومثّل الوزارة في توقيع المذكرات، المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي.
وشمل التوقيع، مذكرة بين الوزارة وشركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية «AWS»؛ بهدف مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والبيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول المبتكرة في مجالات التعاون، ومثّل شركة «AWS» مدير القطاع العام نايف العنزي.
وتهدف المذكرة إلى تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي؛ لدعم مبادرات استراتيجية التحول الرقمي، ومثّل الشركة في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للشراكات والاستثمارات عبد الله الجعويني.
إلى ذلك، وقّعت الوزارة مذكرة ثالثة مع شركة «LeapAI» المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع الإبداع والتميز الرقمي، من خلال التعاون في تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والناشئة في دعم اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تطوير قدرات القنوات الرقمية للوزارة، من خلال تعزيز التقنيات الحديثة والذكية، ووقّع المذكرة عن الشركة المدير العام زياد عبد الله محمد بن صالح.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024م في الرياض، التي تشارك فيها الوزارة، لبناء الشراكات وتوقيع مذكرات التعاون التي تسهم في مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول الرقمية المبتكرة.
وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، أن خدمة ”Namaa AI“ تركز على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تقنيات الذكاء الاصطناعيوتهدف الخدمة إلى توفير قنوات ذكية لمعالجة وتحليل الشكاوى بالشكل الأمثل، وتوفير قنوات ذكية وفعالة لدعم المزارعين في استكشاف وتحليل ومعالجة الآفات الزراعية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتعزيز تجربة المستفيدين مع خدمات الوزارة عبر قنوات تواصل رقمية وذكية وسهلة، إضافة إلى تحسين رضا المستفيدين بخدمات استباقية، ونشر التوعية والمعرفة بطرق أكثر فعالية.
وتأتي مشاركة الوزارة في النسخة الثالثة من قمة الذكاء الاصطناعي، في إطار تنمية قطاعات المنظومة عبر تحفيز وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف الابتكارات، والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات البيئية والمائية والزراعية؛ لتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتأسيس الشركات الناشئة، والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2023.
وزارة البيئة والمياه والزراعةومن جانب آخر، شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ لدعم وتمكين الابتكارات والتقنيات الحديثة، وخلق بيئة حاضنة لاعتمادها في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التقنية الحديثة والناشئة، والسعي إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، ومثّل الوزارة في توقيع المذكرات، المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي.
وشمل التوقيع، مذكرة بين الوزارة وشركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية «AWS»؛ بهدف مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والبيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول المبتكرة في مجالات التعاون، ومثّل شركة «AWS» مدير القطاع العام نايف العنزي.
مشاريع الإبداع والتميز الرقميكما وقّعت الوزارة مذكرة أخرى، مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «SCAI» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وتهدف المذكرة إلى تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي؛ لدعم مبادرات استراتيجية التحول الرقمي، ومثّل الشركة في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للشراكات والاستثمارات عبد الله الجعويني.
إلى ذلك، وقّعت الوزارة مذكرة ثالثة مع شركة «LeapAI» المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع الإبداع والتميز الرقمي، من خلال التعاون في تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والناشئة في دعم اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تطوير قدرات القنوات الرقمية للوزارة، من خلال تعزيز التقنيات الحديثة والذكية، ووقّع المذكرة عن الشركة المدير العام زياد عبد الله محمد بن صالح.