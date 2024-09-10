شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على منطقتي نجران وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، حبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الـ 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. طقس عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير ، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.