شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معمل خياطة غير مرخص وإتلاف 1920 عبوة تبغ مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة ميدانية مكثفة استهدفت أحد المساكن المخالفة.

وأسفرت عن ضبط معمل خياطة غير مرخص، بالإضافة إلى غرفتين تستخدمان لتخزين منتجات تبغ غير نظامية.



إتلاف 1920 عبوة "تبغ" مجهولة المصدر

وصودرت 14 ماكينة خياطة وسلمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها، في حين أتلفت 1920 عبوة "تبغ" مجهولة المصدر، لعدم توفر الفواتير النظامية وضمانًا لسلامة المستهلك.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الأمانة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لفرض العقوبات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة بصرامة للحد من هذه التجاوزات.