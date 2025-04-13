كيفية علاج تكيسات المبايض.. احمي صحتك وتجنبي المخاطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من الفتيات قبل الزواج، والسيدات أيضًا من متلازمة تكيسات المبايض «PCOS»، وهي حالة هرمونية شائعة تؤثر على النساء في سن الإنجاب، وتتميز بوجود كيسات صغيرة على المبايض، التي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، والتبويض، والخصوبة.

وتكيس المبايض يحدث عندما تنتج المبايض مستويات مرتفعة من الهرمونات الذكرية، ويؤدي ذلك إلى اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم القدرة على التبويض بشكل منتظم.

ما علاقة السمنة بتكيسات المبايض؟

وأوضح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية إن الفتيات والسيدات اللاتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض «PCOS»، عليهن الاهتمام بضرورة تنظيم الوزن واتباع نظام غذائي صحي، إذ يعد الأمر جزء لا يتجزأ من العلاج الدوائي أو الهرموني.

وأشار الطبيب لـ «الوطن» إن أحد الأسباب الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض هو «مقاومة الأنسولين» «Insulin Resistance»، ما يعني أنه كلما زادت مقاومة الأنسولين، زادت تكيسات المبايض، والعكس صحيح، أي أن زيادة تكيسات المبايض تساهم في زيادة مقاومة الأنسولين.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية النظام الأمثل والصحي لعلاج تكيسات المبايض.

علاج تكيسات المبايض

- الالتزام بنظام غذائي صحي يقلل من العوامل التي تزيد مقاومة الأنسولين.

- تجنب الإفراط في السكريات، والحلويات.

- الابتعاد عن المخبوزات والدقيق الأبيض بوجه عام.

- تجنب المشروبات الغازية، والعصائر المليئة بالسكر.

- تجنب تناول النشويات بكميات كبيرة «مثل الأرز، المكرونة، والخبز».

- التركيز على تناول البروتينات، الخضروات.

- الاعتماد على الدهون الصحية.

الابتعاد تمامًا عن الأطعمة التي تزيد من مستوى الأنسولين في الجسم.

نصائح أخرى لعلاج تكيسات المبايض

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا.

- تناول الأدوية المصروفة من الطبيب المعالج.

- الالتزام بالتحاليل الطبية كل 3 أشهر لمتابعة الفحص.