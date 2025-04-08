الامارات | أمسية «جوائز أوليفييه» تزدحم بالنجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثلاث جوائز لكل منهما، فازت مسرحية «جاينت» التي قام ببطولتها جون ليثجو في دور الكاتب روالد دال، ومسرحية موسيقية تعيد تصوير قصة «ذا كيوريس كيس أوف بنجامين باتون» بجوائز أوليفييه المسرحية البريطانية، أول من أمس.

والحفل الذي نظم في قاعة ألبرت الملكية التي عجت بالنجوم، شهد أيضاً فوز مسرحية «فيدلر أون ذا روف» بثلاث جوائز أوليفييه، إذ لم يهيمن أي عمل على قائمة الجوائز كما هي الحال عادة.

وفاز النجم الأميركي ليثجو بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور دال في مسرحية «جاينت» التي كتبها مارك روزنبلات، والتي تتناول تداعيات مراجعة كتاب كتبها المؤلف في 1983 جعلته في مرمى الاتهامات بمعاداة السامية.

وفازت «جاينت» أيضاً بجائزة أفضل مسرحية جديدة، ونال إليوت ليفي الذي شارك ليثجو فيها جائزة أفضل ممثل مساعد.

أمّا المسرحية الموسيقية المقتبسة من قصة قصيرة للكاتب إف. سكوت فيتزجيرالد عن رجل اسمه بنجامين باتون يزداد شباباً كلما تقدم في السن، والتي أعيدت معالجتها مسرحياً في إحدى القرى التي تشتهر بالصيد في كورنويل، إذ حظيت بإشادة كبيرة منذ بدء عرضها في منطقة ويست إند العام الماضي.

وحصلت على جوائز أفضل مسرحية موسيقية جديدة، وجائزة المساهمة الموسيقية المتميزة، وجائزة أفضل ممثل في مسرحية موسيقية لجون دالجليش الذي قام بدور باتون.

وفازت ليزلي مانفيل بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية جوكاستا في مسرحية «أوديب»، لتحقق بذلك ثاني جائزة أوليفييه لها.

وحصدت إيميلدا ستونتون جائزة أوليفييه الخامسة لها، إذ فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية عن دور دوللي ليفي في العرض الناجح «هالو دوللي!».