تسريحات شعر مرفوعة تنعشك في ربيع 2025: اعتمديها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 10:19 صباحاً - إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر ناعمة تشعرك بالانتعاش والراحة النفسية مع بداية فصل الربيع، يمكنك متابعة تسريحات شعر النجمات الأيقونات في عالم الجمال والموضة، فقد ترضي تسريحات شعرهن ذوقك واختيارك، حيث تتنوع في موديلاتها وتزيدك جاذبية وأنوثة في فصل الربيع.

من تسريحة ذيل الحصان المرتفعة إلى تسريحة الكعكة أو تسريحة الشعر النصف مرفوع، كلها تسريحات شعر تناسب الفصل الربيعي وتقيك من التعرق إذا كنت تفضلين هذا النوع من التسريحات.

اليك أجمل تسريحات شعر مرفوعة تنعشك في ربيع 2025 من وحي النجمات، تابعي الصور واختاري تسريحة الشعر المفضلة لديك واحصلي على مظهر ناعم يشع أنوثة وشباباً.

تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة من نور الغندور

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لمحبات تسريحة الضفيرة الطويلة في فصل الربيع، يمكنك تطبيقها مع تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والمصقولة من الغرة مع الشعر المضفر الطويل على طريقة النجمة نور الغندور، التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها وبرزت من خلالها مكياجها وجمالها الشرقي الناعم، هذه التسريحة تناسب الشابات كثيراً وتليق بكافة الأوقات في فصل الربيع.

تسريحة الشعر نصف المرفوع على طريقة ياسمين صبري

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ومن تفضل تسريحة الشعر نصف المرفوع في فصل الربيع، قد يفيدك أسلوب النجمة ياسمين صبري التي اعتمدت هذه التسريحة بالشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع لم النصف العلوي من الشعر بأكسسوار عقدة الفراشة الكبيرة البيضاء اللون وأبقت بعض الخصل الرفيعة من الغرة منسدلة على جانبي الوجه، تليق هذه التسريحة بصاحبات الوجه الدائري وتناسبك في أيام العمل وخلال زيارة إلى إحدى الصديقات في فصل الربيع.

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تسريحة ذيل الحصان بالغرة القصيرة من ماغي بو غصن

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وإذا كنت من صاحبات الغرة القصيرة التي تغمر الجبين، ننصحك بتسريحة ذيل الحصان المرتفعة بالشعر الويفي على طريقة النجمة ماغي بو غصن، مع إبقاء الغرة منسدلة على الجبين وترك بعض الخصل الرفيعة على جانبي الوجه، يمكن لهذه التسريحة أن تناسبك في كافة الأوقات الربيعية كما أنها تقيك من التعرق وتليق بصاحبات الوجه الدائري والبيضاوي.

تسريحة الكعكة المرتفعة على غرار ديمة قندلفت

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ومن تفضل تسريحة الكعكة المرتفعة والمصقولة في فصل الربيع، يمكن اعتماد أسلوب النجمة ديمة قندلفت، التي تشتهر بهذه التسريحة خاصة في فصل الربيع حيث تمارس الرياضة باستمرار وتساعدها هذه التسريحة على التخلص من التعرق، لذا يمكنك تطبيقها مع اكسسوار على شكل وردة بيضاء من وحي فصل الربيع توضع على الكعكة، تناسب هذه التسريحة كافة أشكال الوجه وتليق بكل الأوقات.

تسريحة الكعكة العريضة على طريقة فاطمة البنوي

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ولمناسبتك في فصل الربيع، يمكنك الحصول على تسريحة شعر ناعمة مشعة أنوثة على طريقة النجمة فاطمة البنوي، التي اعتمدت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي RED SEA FESTIVAL FILM تسريحة الكعكة المرتفعة العريضة مع خصل الغرة الويفي منسدلة على جانبي الوجه، ونسقت معها مكياجًا ربيعيًا بألوان زرقاء زاهية. تناسبك هذه التسريحة في فصل الربيع حيث تزيدك نعومة وحيوية.

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تسريحة ذيل الحصان الويفي من إلهام علي

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وعلى طريقة النجمة إلهام علي، يمكنك التألق بتسريحة شعر مرفوعة في فصل الربيع على طريقة ذيل الحصان الويفي مع الغرة البف المسرحة إلى الخلف مع الشعر، كذلك يمكنك تطبيق مكياج ربيعي نيود مع هذه التسريحة التي تعطي طابعاً شبابياً وتقيك من التعرق خلال تنقلاتك، كما أنها تناسب كل الأوقات خلال العمل أو في سهرة عائلية.

خطوات العناية بالشعر في فصل الربيع