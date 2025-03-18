السفر في الحمل.. نصائح للحفاظ على سلامتك والشهور الأفضل للرحلات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينصح الأطباء عادةً بالسفر خلال الثلث الثاني من الحمل أي من الأسبوع 14 إلى 28، حيث يكون الغثيان الصباحي قد قل، وتكون طاقة الحامل في أفضل حالاتها، كما تقل مخاطر الإجهاض مقارنة بالثلث الأول والثالث، ومع ذلك، يجب تجنب السفر إذا كان هناك أي مضاعفات مثل النزيف، ارتفاع ضغط الدم، أو تاريخ سابق للولادة المبكرة.

السفر في الحمل.. إيه اللي لازم تعرفيه قبل ما تسافري وإزاي تحافظي على سلامتك؟

أوصت منظمة «اليونيسيف» ببعض الإرشادات التي يجب اتباعها قبل وأثناء السفر لكي تحافظي على سلامتك من بينها:

السفر بالسيارة

ارتداء حزام الأمان بطريقة صحيحة، بحيث يكون الشريط السفلي تحت البطن وليس فوقها.

التوقف كل ساعة أو ساعتين للمشي وتحريك الساقين لتجنب جلطات الدم.

تجنب القيادة لمسافات طويلة بمفردك.

حمل وجبات خفيفة ومياه للحفاظ على الترطيب.

السفر بالطائرة

معظم شركات الطيران تسمح بالسفر حتى الأسبوع 36 من الحمل، لكن بعض الشركات قد تطلب شهادة طبية بعد الأسبوع 28.

يفضل اختيار مقعد بجوار الممر لتسهيل الحركة ودخول الحمام بسهولة.

المشي بين الحين والآخر خلال الرحلة للحفاظ على تدفق الدم في الساقين.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف خاصة بسبب هواء الطائرة الجاف.

السفر إلى وجهات بعيدة

تجنب السفر إلى المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية مثل زيكا والملاريا.

التأكد من أخذ التطعيمات الضرورية بناءً على وجهة السفر بعد استشارة الطبيب.

تجنب الأطعمة غير المطهية أو غير المألوفة لتقليل مخاطر التسمم الغذائي.

متى يجب تجنب السفر؟

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان أحمد، استشاري أمراض النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفر بالطائرة آمن للحامل في معظم الحالات، بشرط الالتزام بالتوصيات الطبية، وأضافت أن الحامل يجب أن تتجنب الرحلات الطويلة، وتحرص على ارتداء حزام الأمان بطريقة صحيحة، مع مراعاة استشارة الطبيب في حالة الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

وأكدت استشاري أمراض النساء والتوليد، أن الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل صحية معقدة مثل تسمم الحمل أو النزيف، يجب أن يتجنبن السفر تمامًا، لما قد يشكله من مخاطر على صحتهن وصحة الجنين.

الاستعداد الجيد قبل السفر

وأشارت منظمة «اليونيسيف» إلى بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها قبل السفر، منها: