لماذا يجب أن يحصل طفلك على دعم نفسي؟.. 5 خطوات بسيطة لتنشئة ابن سوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشكل الدعم النفسي للطفل عاملًا حاسمًا في تكوين شخصيته وصحته العاطفية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن الأطفال الذين يحظون برعاية نفسية سليمة يكونون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الحياتية، ومع تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر، تبرز الحاجة إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال لضمان نموهم بشكل سليم، وفي هذا الصدد، تحذر منظمة اليونيسيف من تداعيات إهمال الدعم النفسي للأطفال، مؤكدة أن الاهتمام بصحتهم النفسية لا يقل أهمية عن صحتهم الجسدية.

أهمية الدعم النفسي للطفل.. لماذا يجب أن يحصل طفلك على دعم نفسي؟

قالت الدكتورة منال عمر، أخصائية الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توفير بيئة نفسية داعمة للطفل يساعده على تطوير مهاراته الإدراكية والاجتماعية بشكل صحي، موضحة أن الأطفال الذين يتلقون دعمًا نفسيًا مناسبًا يتمتعون بثقة أكبر في أنفسهم، ويكونون أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحيحة، ما يعزز تواصلهم مع الآخرين.

وأضافت أن الطفل يتأثر بشكل مباشر بالبيئة المحيطة به، حيث يمكن أن تؤدي الضغوط الأسرية أو التنمر في المدرسة إلى تدهور حالته النفسية، وهنا يأتي دور الأهل في تقديم الدعم النفسي المستمر، سواء من خلال الاستماع إلى مشاكله أو تعليمه كيفية التعبير عن مشاعره بطريقة سليمة.

التأثيرات السلبية لغياب الدعم النفسي للطفل

ومن جانبها، حذرت منظمة اليونيسيف من العواقب السلبية لعدم توفير الدعم النفسي للأطفال، حيث أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من إهمال عاطفي قد يكونون أكثر عرضة للاكتئاب والقلق في مراحل عمرية لاحقة، كما أن عدم معالجة المشكلات النفسية منذ الصغر قد يؤدي إلى ضعف الأداء الدراسي، وصعوبة تكوين علاقات اجتماعية صحية.

وأكدت الدكتورة منال عمر، أن التجاهل المتكرر لمشاعر الطفل أو عدم توفير بيئة آمنة له قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر لديه، ما ينعكس سلبًا على سلوكه وقدرته على التركيز لذلك يجب على الأهل والمعلمين أن يكونوا واعين بأهمية الدعم النفسي للأطفال، وأن يعملوا على خلق بيئة مستقرة تعزز شعورهم بالأمان والراحة النفسية.

كيف يمكن تقديم الدعم النفسي للأطفال؟

وأوصت منظمة اليونيسيف بمجموعة من الخطوات العملية التي يمكن للأهل والمعلمين اتباعها لدعم الصحة النفسية للأطفال، ومنها: