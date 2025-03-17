ليس الماء فقط.. مشروب يحميك من العطش ويمنحك طاقة أطول خلال الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثيرون أن شرب كميات كبيرة من الماء في وجبتي الإفطار والسحور هو الطريقة الأفضل لتجنب العطش أثناء النهار، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هناك مشروبًا يتفوق على المياه في الحفاظ على ترطيب الجسم لفترة أطول.

ليس الماء فقط.. اكتشف المشروب الذي يحميك من العطش ويمنحك طاقة أطول خلال الصيام

جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، أجرت دراسة شاملة لمقارنة تأثير عدة مشروبات على الترطيب، وأظهرت النتائج أن الحليب يتفوق على الماء العادي في الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة أطول، والسبب وراء ذلك يعود إلى احتواء الحليب على مزيج من العناصر الغذائية، مثل:

البروتينات: تبطئ عملية إفراغ المعدة، ما يجعل الجسم يحتفظ بالسوائل لفترة أطول.

الدهون: تساهم في تقليل فقدان السوائل.

اللاكتوز: يعزز امتصاص الماء في الجسم.

الصوديوم: يساعد في تقليل فقدان السوائل عن طريق تقليل كمية البول المنتجة.

لماذا يعتبر الحليب خيارًا مثاليًا في رمضان؟

وفقًا لخبراء التغذية، فإن شرب كوب من الحليب في وجبتي الإفطار والسحور يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، كما قالت خبيرة التغذية العلاجية، دكتور شيماء خفاجي لـ«الوطن»، إنّ إضافة الفواكه الطازجة إلى الحليب أو تناوله على شكل لبن مخفوق (سموذي) يمنح الجسم مزيدًا من الفوائد، إذ توفر الفواكه الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على النشاط والترطيب.

نصائح من خبيرة تغذية هندية لصيام صحي

وفي السياق نفسه، قدمت أخصائية التغذية الهندية روجوتا ديويكار مجموعة من النصائح الغذائية للحفاظ على الصحة والترطيب خلال رمضان، ومنها:

إنهاء الإفطار والسحور بالحليب أو اللبن المخفوق

حيثُ أكدت روجوتا أن الحليب يتمتع بمؤشر ترطيب مرتفع، ما يساعد في تقليل الشعور بالعطش لساعات طويلة، كما أن تناول اللبن المخفوق مع الفواكه يساهم في تعزيز الهضم وتجنب مشكلات الانتفاخ والإمساك.

تناول اللبن الرائب مع التمر عند الإفطار

تنصح روجوتا ببدء الإفطار بتناول التمر مع اللبن الرائب، إذ يساعد ذلك في تبريد الجسم ومنع الإفراط في تناول الطعام، كما أن التمر مصدر طبيعي للطاقة، بينما يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك، التي تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء.

التركيز على الألياف والحبوب الكاملة في السحور

وللحفاظ على مستويات الطاقة خلال الصيام، أوصت روجوتا بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والموز، فالألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، كما أن الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يمنع الجفاف ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

الحليب الرائب.. خيار مثالي للسحور أم مجرد خرافة؟

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن الحليب الرائب يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 85%، ما يجعله خيارًا رائعًا للترطيب، كما أنه غني بالإلكتروليتات مثل:

البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الصوديوم، الذي يقلل من فقدان السوائل عن طريق تقليل إنتاج البول.

هل يمنع الحليب الرائب العطش تمامًا؟

رغم فوائده العديدة، إلا أن الحليب الرائب ليس حلًا سحريًا لمنع العطش تمامًا، فالترطيب يعتمد على كمية السوائل التي يتناولها الصائم طوال الليل، وليس على نوع واحد فقط من المشروبات، لذا، يُنصح بشرب الحليب الرائب إلى جانب الماء، وتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والخس للحفاظ على الترطيب طوال اليوم.