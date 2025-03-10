الامارات | "بوشكش" في مسلسل "اش اش".. ادوارد يكشف عن إصابته بشلل في معدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الفنان المصري إدوارد على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك"، تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس، موضحا أنها ساعدته على فقدان حوالي 15 كلغ تحت إشراف طبي.

وأكد إدوارد الذي يقدم شخصية "بوشكش" في مسلسل "اش اش" خلال رمضان الجاري، أنه بدأ باستخدام حقن يومية بناء على نصيحة طبيبة التغذية، وتمكن من الوصول إلى الوزن المطلوب، مشيرا إلى أنه عند الانتقال لمرحلة التثبيت، اختار حقنا أسبوعية بدلا من اليومية لتجنب الإرهاق.

كما أوضح أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل وكان ملتزما بالنظام الغذائي، إلا أنه مؤخرا شعر بعدم الجوع وآلام شديدة في المعدة، بالإضافة إلى مشكلات في الهضم. بناء على ذلك، أوقف الحقن وراجع طبيب جهاز هضمي، حيث تبين أنه تعرض لشلل مؤقت في المعدة نتيجة الحقن.

وقام الفنان المصري إدوارد بنقل نصيحة الطبيب بأن استخدام حقن التخسيس يجب أن يكون لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر مع متابعة مستمرة مع أطباء متخصصين، بينهم طبيب تغذية، وطبيب جهاز هضمي، وأحيانا طبيب قلب بسبب تأثيرها على ضربات القلب.

واختتم إدوارد منشوره بتمنياته بالشفاء للجميع، مشددا على أهمية المتابعة الطبية عند استخدام أي علاج.

ولم يكن الفنان إدوارد هو الوحيد الذي خرج وتحدث عن تفاصيل أزمته الصحية ومعاناته من شلل في المعدة نتيجة حقن التخسيس، ففي لقاء تلفزيوني قبل أسابيع تحدث الفنان خالد الصاوي عن تعرضه لأزمة صحية وأنه كاد يتعرض للموت نتيجة تناول حقن التخسيس.

كما كشفت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتي دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات وإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

كذلك فاجأت الفنانة منى فاروق متابعيها على "إنستغرام" بتعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، وكشفت عن إصابتها بشلل في المعدة نتيجة حقن فقدان الوزن.