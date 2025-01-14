الامارات | مشكلات تؤجل إطلاق «الصاروخ الكبير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأت شركة «بلو أوريغن» الرحلة الأولى لصاروخ «نيو غلين» الفضائي، التي كان يُفترض أن تتم أمس، بسبب مشكلات تقنية لم تحددها، وكان من المقرر أن تطلق الشركة صاروخها الكبير «نيو غلين» للمرة الأولى ضمن رحلة ستشكل نقطة تحوّل للشركة التي أسسها الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، وربما لقطاع الفضاء الخاص.

وقالت المسؤولة في الشركة، أريان كورنيل، خلال بث مباشر كان يشاهده مئات الآلاف: «سنلغي محاولة الإطلاق لنحلّ مشكلة في النظام الفرعي للصاروخ، وهو ما سيدفعنا لتخطي المهلة المحددة لنافذة الإطلاق».

ويبلغ ارتفاع الصاروخ 98 متراً، أي بحجم مبنى مؤلف من 30 طابقاً تقريباً.

ومع صاروخ «نيو غلين»، الأكبر والأقوى، ترمي «بلو أوريغين» إلى اللحاق بمنافستها الكبرى «سبايس إكس»، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وكتب ماسك في منشور عبر «إكس»: «حظاً موفقاً» لشركة «بلو أوريغين».